Selgus Kontaveidi reedese matši eeldatav algusaeg

Kontaveidi ja Sakkari mäng on kavas üheksanda väljaku kolmanda matšina. Esimesena mängivad üheksandal väljakul kell 17 algavas kohtumises Claire Wu ja Ashleigh Barty, pärast neid toimub Beatriz Haddad Maia ning Shuai Zhangi vaheline mäng. See tähendab, et Kontaveit ja Sakkari alustavad Eesti aja järgi kohtumist tõenäoliselt 20-21 paiku.