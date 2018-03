Jalgpallikoondise Kaukaasia-päevik: Eesti on Jerevanis silmitsi laulvate purskkaevudega

Reede, 3. märts

Kui ajakirjanikud jõuavad Jerevani öösel Viini kaudu, siis koondis saabus juba eile õhtul Kiievist, kus tehti mõnepäevane treeninglaager. Jerevan tervitab mõnusa kevadilma (+14 kraadi) ja eriti ööpimeduses silmapaistva peaväljakuga. Vabariigi väljakul ehk Hraparaki väljakul käiakse nii valimiste eel ja järel protestimas kui ka System Of A Downi kuulamas (nemadki on siin esinenud, ikkagi «omad» ju). Päevavalges on tegu aga lihtsalt ühe suure ristmikuga.

Vähemalt peatuspaiga on Eesti koondis hästi valinud: mis sobikski paremini kui hotell, kus WiFi salasõna on «Football»! Kohalikud on Eestist kuulnud küll: meie tänavust eurolaulu teatakse. Tore on, sestap ei hakka torisema ka siis, kui mõne nimega natuke puusse on pandud: ega need Armeenia nimed meile siis suupärasemad ole!