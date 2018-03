Suure poksilahingu eel: Joshua käitumine ajas Parkeri leeri marru

«Parkerist rääkides tuleb tähelepanu pöörata ta kiirusele, vastupidavusele ja tugevale lõuale. Parker ei kasuta palju löögiseeriaid, aga ta teeb seda rohkem kui (kolmas raskekaalupoksi valitsev maailmameister Deontay) Wilder,» vahendab Joshua muljeid Give Me Sport. «Parkeri stiil on vaheldusrikkam: vasakhaak, parem käsi, virutab löögi kehasse, talle meeldib vasakhaagiga keha töödelda. Wilderilt pole ma nii palju kehalööke näinud. Wilder loodab oma paremale käele, nii et ma arvan, et Parker on vaheldusrikkam poksija.»