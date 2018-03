Eesti jalgpallikoondis tõuseb Saksamaaga Euroopa rekordit jagama

Homses maavõistluses Armeeniaga saab ülisuure tõenäosusega sajanda koondisemängu kirja keskväljamaestro Konstantin Vassiljev. Mis ühtlasi tähendaks seega, et Eesti tõuseb ülaltoodud pingerivis absoluutarvestuses jagama 4.-7. ja Euroopa siseedetabelis Saksamaa endaga esikohta. Seejuures on oluline lisada, et siin on arvestatud ka omaaegsed Lääne- ja Ida-Saksamaa koondislasi.