Postimees Armeenias. Eesti paneb enda loovuse vabatahtlikult proovile

«Kui seda laagrit plaanisime, siis loomulikult me ei arvestanud sellega, et seal miinused on. Reeglina on Kiievis sel ajal siiski 10 kraadi ümber sooja,» nentis Reim. «Aga muruväljakud ei olnud jääs ega lume all, vaid täiesti treenitavad ja saime ära tehtud kõik, mida soovisime. Võib-olla natuke piiras vaid külm ses osas, et tegime suhteliselt kiiresti ja kompaktselt need trennid, et mängijad vahepeal ei külmetuks.»

Kuna aasta lõpus käidi Okeaania-turneel suuresti B-koosseisuga, jääb põhimeeste viimane koosviibimise aeg viie kuu taha. «Need mehed olid viimati koos oktoobris ja see on päris pikk paus, kui tahta mingeid eri taktikaid mängida,» tõdes Reim. «Meil oli hädasti vaja, et saaksime mingi arvu treeninguid koos teha ja oma asjad üle rääkida.»

Usun, et nad hakkavad homme mängima väga hoogsat mängu

Reimi sõnul oli üks eesmärk leida alternatiiv 5-4-1 süsteemile, mida eelmisel aastal mängiti. «See on end mingites mängufaasides õigustanud, aga kuskil on vaja juurde panna. Ainus võimalus seda enne sügisel peetavaid mängu testida on nüüd - kas see õnnestub, kas saame selliselt mängida või peame leidma muid lahendusi,» lausus Reim.

Armeenia koondisest on tal ees üsna selge pilt. «Eriti kodumängudes on nad hästi julged ja ründavad, survestavad nii väga suurte jõududega vastast kui ka osalevad rünnakutes. Kodus ja võõrsil mängivad nad väga erineva stiiliga. Muidu nagu lõunamaalased ikka: tehniliselt head ja hea kiirusega. Väga hea on just siin nendega kohtuda, et oma kaitseliini nende agressiivsuse ja kiirusega proovile panna. Usun, et nad hakkavad homme mängima väga hoogsat mängu,» sõnas Reim.

Algkoosseisu osas on kindel see, et oma sajanda koondisekohtumise saab Armeenia vastu kirja Konstantin Vassiljev. Reim tõdes, et osalt on plaanitavad taktikalised vangerdused seotud ka talle võimalikult sobiva positsiooni leidmisega.