Avo Keel: saarlased vahetasid poole mängu pealt passi värvi

Esmalt vastas Keel küsimusele, mis pilguga ta Jekabpilsi koosseisus vaatavaid Läti koondislasi vaatas. On ju Keel teatavasti ka Läti koondise peatreener. «Meil oli lihtne. Võtsin eile õhtul Läti koondise mehed kokku ja ütlesin, et täna lollusi ei tee. Nad ei saanud hästi aru vist, esimene geim mängisid, aga siis jõudis minu sõnum neile kohale vist,» ütles treener.

Homsest finaalmängust Saaremaaga ootab aga Keel tasavägist matši. «Loogika ütleb, et võiks tulla hea mäng. Oleme mõlemad sama palju tööd teinud, et finaali pääseda. Neil on küll aega puhkamiseks rohkem, aga finaal on selline koht, kus võivad sellised jõuvarud ilmsiks tulla, mida ei tohiks ollagi.»