Anonüümne rallisõitja: olukord MM-sarjas oli täielik nali!

Kuigi kõik kolm sõitjat käitusid reeglitepäraselt, oli selge, et midagi tuleb muuta. Nimelt ajasid kiiruskatsetele hilinejad sassi teleülekannete graafiku. Tobedaks muutis olukorra ka tõsiasi, et samal ajal, kui rallivõitjaid poodiumil autasustati, polnud neile selge, kas ja kui palju lisapunkte nad viimaselt katselt teenisid.

Miks aga varasemalt sarnast nõksu ei kasutatud? Autospordi allika sõnul kehtis kuni Rootsi rallini vaikimisi kokkulepe, et sellisel viisil endale paremat stardikohta välja ei trikitada. «Uskumatu, et meil on spordis sellised reeglid. Tegu on professionaalse võistlussarjaga ning tundub, nüüd hakkab see seda ka meenutama,» kommenteeris ta FIA reeglimuudatust.