Täna: Eesti kohtub Vassiljevi sajandas koondisemängus Armeeniaga

Enne mängu:

Vassiljev on 13. mees, kes koondises saja mänguni jõuab. Enne teda on sellega hakkama saanud praegu koondise treeneritepingil istuvad Martin Reim, Andres Oper ja Mart Poom, samuti Marko Kristal, Enar Jääger, Ragnar Klavan, Kristen Viikmäe, Raio Piiroja, Dmitri Kruglov, Joel Lindpere, Aleksandr Dmitrijev ja Indrek Zelinski.

2006. aasta mais sinisärgis debüüdi teinud Vassiljevi jaoks on tänane mängupaik märgiline koht, sest just siin lõi ta 2009. aasta märtsis ehk peaaegu täpselt üheksa aastat tagasi oma esimese koondisevärava. MM-valikmängus tegi see tabamus seisuks 1:1, lõpuks lepiti 2:2 viiki. Tänaseks on Vassiljevil koondiseväravaid 23, mis annab talle koondise kõigi aegade edetabelis kolmanda koha. Oper on 15, Zelinski aga kõigest nelja värava kaugusel.