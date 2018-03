Ronaldo tõusis rahvuskoondiste tasandil läbi aegade kolmandaks väravakütiks

Ronaldo on nüüd Portugali särgis löönud kokku 81 väravat. Eilsega möödus ta jaapanlasest Kunishige Kamamotost ning tõusis n-ö kujutletavale poodiumile. Temast eespool on veel vaid Ungari legend Ferenc Puskas (84 väravat) ning Iraani väravatemasin Ali Daei (109 väravat).

Ühtekokku on 33-aastane Ronaldo profikarjääri jooksul väljakul käinud nüüd 900 jalgpallikohtumises. Kokku on ta neis mängudes löönud 647 väravat ning andnud 220 väravasöötu. Viimases üheksas kohtumises on ta aga suutnud lüüa suisa 19 väravat.