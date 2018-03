Video: Curry naasis väljakule üleplatsimehena, kuid sai uuesti vigastada

Üle pika aja pääses väljakule Golden State Warriorsi mängujuht Stephen Curry, keda on käimasoleval hooajal korduvalt kimbutanud hüppeliigesevigastus. 30-aastane ameeriklane oli 29 punkti ja seitsme lauapalliga kohtumise resultatiivseim mängija, kuid tema mänguminutid lõppesid kolmandal veerandajal, kui korvialuses heitluses kukkus tema jala peale meeskonnakaaslane JaVale McGee.

Põlve vigastanud Curry sõnul pole tegemist tõsise traumaga. «Minuga on kõik korras. Vähemalt ei vigastanud ma hüppeliigest,» oli NBA superstaar pärast mängu positiivselt meelestatud, vahendab ESPN. Golden State Warriorsi juhendaja Steve Kerr rääkis, et vigastuse tõsidus selgub homme, kui Curry arstlikud uuringud läbib. «Praegu pole mõtet ennustada,» ütles Kerr.

Golden State Warriors paikneb 54 võidu ja 18 kaotusega läänekonverentsis Houston Rocketsi järel teisel kohal, kuid on kindlustanud koha play-off-mängudele. Tõenäoliselt pääseb tiitlikaitsja sinna teisena, sest James Hardenil ja Houstoni meeskonnal on kirjas neli võitu rohkem. Kolmandal kohal oleval Portland Trail Blazersil on turniiritabelis «vaid» 44 võitu.