Postimees Armeenias. Martin Reim: rünnakut ei saa kunagi tugevamaks, kui taga jalga väristame

«Juba mängu kõrvalt vaatamine andis küsimustele palju vastuseid. Kaitse poolega olen üldiselt rahul, kolmene poolkaitseliin ei jäänud hätta: ei olnud tunnet, nagu oleks seal üks mees vähem. See on väga positiivne. Meil oli jõudu niimoodi kaitsta, Armeenia oli küll mingites olukordades ohtlik, aga meil oli kõik suhteliselt kontrolli all,» sõnas Reim.

«Loomulikult ei ole ma aga ikkagi rahul ründepoolega,» jätkas ta siiski kohe. «See on meile alati raskem. Oli küll kaks meest üleval, aga probleem oli kvaliteedi taga: söötude vastuvõtt, palju lihtsaid pallikaotusi. See oli esmane, mis silma jäi.»

Tunni möödudes tuli algselt rünnakul Henri Anieri kõrval mänginud Konstantin Vassiljevi asemele teine puhas ründaja Sergei Zenjov. «See tol hetkel väga suurt muutust ei toonud, me ei olnud kontrollivalt nii head. Aga kindel on see, et me ei saa rünnakut kunagi tugevamaks, kui taga jalga väristame. Peame seal olema julgemad, enesekindlamad,» sõnas Reim.

«Aga peame mõistma ka mängijad,» lisas ta. «Kui võtame Madise või Joonase (keskkaitsjad Vihmann ja Tamm - toim), kes mängivad kunstmuru peal külmas ning tulevad sealt vähe kõrgemale ja muru peale, siis kindlasti jalg pole nii hea söötudega mängu avamisel.»

0:0 tulemust hindas Reim sõnaga «normaalne». «Jätkasime sealt kus mullu, taga oli nullis. Võib-olla meil olid paremad šansid standardolukordadest ning ehk peamegi selliste vastastega, kes on kodus väga tugevad ja mängivad soodsamates tingimustes, neile rõhuma: audivisetestki oli meil kaks head võimalust. Kuigi jah, mängupildilt oli kontroll rohkem kodumeeskonna käes. Ega me ei ole Brasiilia või Hispaania, eks meil võtab natuke aega see, et kasutada kahte hästi ründavat mängijat. Pluss täna olid väljakul Luts ja Käit, kes võivad rünnakusse kõvasti panustada. Kodus Armeenia vastu sellise stiiliga mängides oleksime tunduvalt ründavamad ja võimsamad,» sõnas Reim.

Karol Mets: ründes jäeti ruumi, aga ei suutnud seda ära kasutada

Seekord poolkaitses mänginud Karol Mets pidi täna suuresti tegelema vastaste nimekaima mehe Henrik Mhitarjani pidurdamisega ja sai sellega hästi hakkama. «Personaalset ülesannet talle ei olnud selleks antud, aga eks vastased proovivad ka oma süsteeme: Mhitarjan ei mänginud keskväljal, vaid number kümne peal,» sõnas Reim. «Nii nad seal vastamisi sattusid.»

Ka Mets ise jäi päevatööga üldplaanis rahule. «Arvan, et rahuldav esitus meie poolt. Kaitsefaasis võime olukorraga rahul olla, ründefaasis ei mänginud vastased minu arust parimat mängu ja jätsid meile päris palju ruumi, mida oli võimalus ära kasutada. Kahjuks me seda täna teha ei suutnud,» nentis ta. «Mhitarjan on ründav mängija, aga täna ta ühtegi pealelööki mänguolukorrast raamide vahele ei teinud - võib rahule jääda.»