MMi rekordiomaniku karjääri lõpetas silmaprobleem: vahel mõtlesin, et äkki peaks end ära tapma

«Mängisin Inglismaa vastu – David Beckhami, Michael Oweni, Paul Scholesi. Kolm või neli aastat hiljem oli see lugu läbi. Ühel hetkel olin pilvedes, järgmisel hetkel lamasin maas.

«Ärkasin ühel hommikul ja avastasin, et ma ei näe hästi. Nägin hästi häguselt ning läksin silmaarsti juurde. Mulle öeldi, et mul on glaukoom (rohekae -toim) ning pean minema operatsioonile. Pärast seda jäi probleem aga alles. Nüüd näen vaid oma vasaku silmaga, paremaga ei näe ma samuti kõike. Aga tänan jumalat, et vähemalt midagigi näen.»

Opabunmi tunnistas, et jalgpallurikarjäärist loobumine oli talle piinarikas. «Vahel mõtlesin, et äkki peaks end ära tapma. Mõtled sellest eriti siis, kui näed, et sinu meeskonnakaaslased mängivad ikka veel. Vaatad neid ja valad pisaraid. Tunned end halvasti. Aga igas olukorras peab tugev olema.

Mõtlen palju oma minevikule. Mõtlen sellele, kuidas ma olin 2011. Aastal U17 MMil paremuselt teine väravalööja ning paremuselt kolmas mängija.»