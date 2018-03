NBA tiitlikaitsja sai järjekordse halva uudise

30-aastane ameeriklane vigastas põlve eelmises mängus Atlanta Hawksiga, kui korvialuses heitluses kukkus tema jala peale meeskonnakaaslane JaVale McGee. Kui pärast kohtumist sõnas Curry, et tegemist pole tõsise traumaga, siis eile tehtud uuringud vihjavad sellele, et põhihooaeg on tema jaoks lõppenud.