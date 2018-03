FIA rallikomisjoni eestlasest liige: punktikatsedraamat saaks lahendada mõistlikumalt

Tavaliselt kolm kuni neli korda aastas koos käiv WRC-sarja komisjon võttis asja arutusele ning otsustas, et kui sportlane saab pühapäevasel rallipäeval ükskõik millise ajakaristuse, ei ole tal enam võimalik viimasel kiiruskatsel lisapunkte püüda. Uue reegli peab veel heaks kiitma ka FIA Mootorispordinõukogu, aga see peaks jõustuma juba enne 5. aprillil algavat Korsika rallit.

Kas pole otsus ehk liiga kummaline? «Ühtepidi üritab WRC-komisjon vältida seda olukorda, et sõitjad ei hakkaks meelega viimasel päeval oma positsiooni igal katsel reguleerima ja meelega aega kaotama. Iseenesest on see natuke liigne – kui keegi peaks esimese katse mõne tehnilise rikke tõttu natuke aega kaotama ja ei jõua järgmisesse ajakontrolli, siis on see neile sõitjatele ebaõiglane karistus,» arvab Kütt.