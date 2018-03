Eesti rattur eksis rajal ära, kuid võitis siiski

«Rada oli kihvt, aga vaimselt oli sõit isegi raskem kui füüsiliselt, sest pidevalt pidi valvel olema, et rajalt ära ei eksiks.»

Korra õigelt kursilt siiski kõrvale kaldunud Steinburg kaotas põike pärast küll mõned minutid, ent see ei takistanud teda sõitu võitmast. «Mul on hea meel, et võitsin sinimustvalges esimese võistluse!»