Video: vastast alandanud MMA võitleja jäi ilma võidust ja auhinnarahadest

«Ma ei hakka ohvrit mängima, sest tõeline ohver on siin Irvins Ayala,» rääkis 23-aastane Chatman parast matši. «See oli kahetsusväärne õnnetus ning see ei pidanud nii lõppema,» jätkas Chatman. Profikarjääri esimese matši pidanud Chatman lisas enda õigustuseks, et pealtvaatajad olid rohkem Ayala poolt ning närvid ja emotsioonid maksid antud olukorras talle kätte. «Ma garanteerin teile, et seda ei juhtu enam mitte kunagi,» lõpetas Chatman.