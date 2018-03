Joshua avaldas tiitlimatši eel oma suure eelise

Eeldatavalt on matšile tulemas 80 000 pealtvaatajat. Kui Joshua jaoks on tegu neljanda nn staadionimatšiga, siis Parkerile on nii suure publiku ees võitlemine esmakordne.

«Mul läks endal paar korda sellise publiku ees võitlemisega harjumiseks aega. See on kogemus, mis tal veel puudub. See kogemus on hirmutav, aga ka võimas,» ütles Joshua.

«Ühed on võitlejad, kes suudavad müra ära blokeerida, kuid see võtab palju energiat. Teised on võitlejad, kes lähevad lainega kaasa, kuid see võib neid jälle liialt üles kruvida. Poksimatš kaotatakse ja võidetakse treeninglaagris, kuid viimane polt keeratakse kinni enne matši algust,» selgitas Joshua.