Jalgpalli otsepilt: Sevilla soovib Barcelona ilusa seeria lõpetada

Barcelona domineerib selgelt tänavust liigahooaega ning pole kaotanud veel ühtegi kohtumist. Lähima jälitaja Madridi Atletico ees on Barcelona edu enne 30. vooru kohtumisi 11 punkti. Ühtlasi on Barceonal sel hooajal võimalus esimese klubina 20-meeskonnalise La Liga ajaloos lõpetada hooaeg kaotusteta.

Barcelona peatreeneri Ernesto Valverde sõnul pole rekordi püstitamine eesmärk omaette, vaid tegu oleks pigem boonusega. «Oleme rahul sellega, kuidas asjad meie jaoks läinud on. Meie seis liigatabelis ütleb, et teeme asju õigesti.»

Kohtumise eel on küsimärk Lionel Messi pea kohal. Viimased kaks Argentina koondise sõprusmängu Itaalia ja Hispaaniaga jättis ta reievigastuse tõttu vahele. «Tal on väikene probleem ja oleme sellest teadlikud. Otseselt midagi katki pole, aga see tekitab talle ebamugavust. Me ei saa riskida, et ta reie täielikult ära rebestab, siis oleks olukord palju hullem. Teeme otsuse pärast treeninguid,» ütles Valverde.