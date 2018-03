Postimees Tbilisis. Täna: Eesti koondis püüab Gruusia vastu eduseeriat rekordiliseks venitada

Enne mängu:

Armeeniaga neljapäeval Jerevanis 0:0 viigi teinud Eesti koondise peatreener Martin Reim lubas, et püüab täna mänguaega anda võimalikult paljudele meestele, saamaks kõigi võimetest selget pilti. Pole ju Eesti koondis viimased viis kuud parimas koosseisus koguneda saanudki.

«Täpselt koosseisu pole veel paika pannud, aga arvan, et viis-kuus vahetust tuleb algkoosseisus ikka. Esiteks eesmärgiga anda võimalus teistele mängijatele, aga natuke sõltub ka sellest, mis stiilis mängima läheme. Teatud mängijad saavad kindlasti puhkust või väiksemat koormust. Meil on vaja saada pilti võimalikult paljudest mängijatest,» lausus ta eile, enne kui koondis alustas teekonda Jerevanist Tbilisisse.

Üheks alustajaks on ilmselt Artur Pikk, kes sekkus Armeenia vastu mängu teiseks poolajaks, asendades Ken Kallastet. «Ken sai mitu korda sama põlve pihta löögi ja see hakkas teda natuke segama. Arvatavasti laseme tal rahulikult olla, et ta jõuaks klubi juurde tervena. Meil ei ole eesmärk teda siin ribadeks tõmmata, eriti kuna meil on olemas nii Pikk kui ka Kruglov,» selgitas Reim.

Konstantin Vassiljevile pole Reim platsil viimastes mängudes õiget kohta leidnud, kuid tema sõnutsi on see pigem seotud Vassiljevi hetkevormiga. «Kindlasti peame tähtsaid mänge mängima eelkõige selle pealt, kes on parajasti vormis. Ma ei ütleks, et see on probleem: see on üks võimalus. Kui Kostja on heas hoos, tuleb leida tema tugevus väljakul üles ja panna ta positsiooni, kus tal oleks ruumi, kuhu sööta. Muidugi oleme kombineerinud ka 5-3-2 asetust, silmas pidades natuke teda, aga mitte ainult. Kahe ründajaga on võimalik ees väga erinevat tüüpi mängijaid hoida. Kostja võib mängida ka 5-4-1 pealt kas tipus või keskpoolkaitses, sõltuvalt ülesannetest,» arutles Reim.

Varem on Eesti ja Gruusia kohtunud viis korda, mõlemal on kaks võitu ja korra on lepitud viiki. Viimati võitis Eesti 2015. aasta novembris Tallinnas 3:0, väravad lõid Ats Purje, Artur Pikk ja Maksim Gussev.