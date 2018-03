Foto: president Kaljulaid andis M-Spordi pealikule üle teenetemärgi

Wilson ise on varasemalt ERRi vahendusel öelnud, et oli tunnustusest kuuldes šokis. «Et mulle selline au osutati, on loomulikult väga-väga rõõmustav. Ma olen töötanud kahe suurepärase inimesega - Markko Märtini ja Ott Tänakuga - ja võite ette kujutada, et ma tunnen küll suurt uhkust ja heameelt, aga veelgi enam tunnen heameelt selle üle, mida Markko ja Ott on Eesti jaoks teinud.»