Võrkpalli otsepilt: kas valitsev Eesti meister teeb säru mullusele Baltikumi parimale?

Selveri peatreener Austris Stals usub, et nende veerandfinaalpaar on üsna võrdne. «Kaks sarnasel tasemel meeskonda, seetõttu ennustan suurt võitlust. Võidu võtmeks saab olema agressiivne serv ja vastuvõtu kvaliteet. Meie jaoks on oluline, kuidas suudame hakkama saada Rakvere liidritega Siim Ennemuisti ja Tanel Uuskülaga. Lisaks on meil mõnede mängijate vigastustega probleeme. Seega saavad mõned nooremad võimaluse end näidata,» kommenteeris Stals. Selveri suurim murekoht on kapten Taavi Nõmmistu trauma. Diagonaalründaja vigastas viimases põhiturniiri kohtumises hüppeliigest.