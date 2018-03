Sponsortehing Nike’iga võib Inglismaa koondise MMil hätta jätta

Samal ajal, kui näiteks Hispaania ja Saksamaa koondised on maavõistlusmängudes kasutanud Adidas Telstari palli, tuleb Inglismaa koondisel teisipäevases sõprusmängus Itaaliaga kasutada Nike Ordem V palli. Miks? Sest Inglismaa jalgpalliliidul on Nike’iga 2030. aastani kehtiv leping.

The Times kirjutab, et Inglismaa peab ka 2. juunil maavõistlusmängus Nigeeriaga kasutama Nike’i palli, kuid viimases ettevalmistusmängus 7. juunil Costa Ricaga tohib koondis Nike’i eriloal mängida juba Adidase palliga.

Kõige keerulisem on mänguvahendiga harjuda väravavahtidel, sest pallide põrge ning lend on tihtipeale erinevad. Näiteks Hispaania väravavaht David de Gea ütles pärast 1:1 viiki Saksamaaga, et Adidase MMi pallil on halb haarduvus.