Võrkpalli otsepilt: Tartu naistkonnaga Balti meistritiitli võitnud Ojamets teeb (taas) debüüdi meeskonna eesotsas

Et Ojamets on jätkuvalt ametis ka Tartu naiskonnas ja lisaks on tal tähtis roll täita ka Eesti naiste rahvuskoondises, peavad Tartu meeste eest hoolt kandma ka mehe abitreenerid Hendrik Rikand ja Argo Meresaar. Trio esimene katsumus on veerandfinaallahing Järvamaa meeskonnaga.