Võrkpalli otsepilt: Pärnu ja TTÜ veerandfinaalseeria algab reedel

TTÜ juhendaja Janis Sirelpuu loodab, et noored mängijad suudavad Pärnu vastu väljakule minna pea püsti. «Minu jaoks on kõige olulisem, millise suhtumisega mehed väljakule astuvad. Kas me läheme sinna mõttega, et alustuseks geimi võitmine on võimalik, või suhtumisega, et see pole võimalik,» arutles Sirelpuu. TTÜ-l on sarnaselt Järvamaaga olnud ülejäänud meeskondadest pikem mängupaus. «Sellega on nii ja naa, trenni oleme saanud rohkem teha, aga mängupraktikat on puudu. Ühe treeningmängu pidasime vahepealsel perioodil Järvamaaga,» lisas peatreener.