Video: Hispaania treenerit ähvardab pentsiku teo eest 10-mänguline juhendamiskeeld

«Käitusin instinktiivselt. Arvasin, et pall on audis. Rääkisin kohtunikuga ja loodetavasti tõlgendab ta olukorda samamoodi,» sõnas de la Barrera, kelle juhendamiskeeld oleks meeskonnale halb uudis, sest 22 meeskonna konkurentsis on Cultural Leonesa hetkel 19. kohal, mis kukutaks nad liigaastme võrra madalamale.