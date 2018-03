Selgus olümpia pea peale pööranud noroviiruse puhangu põhjus

Noroviirus niitis enne olümpiamängude algust rajalt 300 mängudel tööl olnud turvatöötajat. Kuigi tuhandeid inimesi pandi nakkushirmus karantiini, jätkas haigus levimist ja seetõttu läksid karjääri tähtsaimad võistlused luhta ka mitmetel sportlastel. Inside the Games vahendab, et viiruspuhangu peasüüdlaseks olid mängudel välja pandud 570 teisaldatavat kemmergut.

Sealjuures jäid haigeks just need inimesed, kes soovisid oma hügieeni eest hoolt kanda ja pesid viisakalt tualetist väljudes käsi. Uurimise tulemusel selgus, et vetsumajakeste vee- ja virtsapaagid ei olnud nõutud moel eraldatud, mistõttu pääsesid viirustekitajad rooja seest tavavette.