Postimees Tbilisis. Reim: vastane oli meist avapoolajal igas elemendis parem

«Me pole endale ammu standardolukorrast väravat lüüa lasknud, kindlasti see jättis oma jälje. Vastane oli meist igas elemendis parem ja me ei saanud võistkondlikult ega ka indviduaalsetes olukordades hakkama. Mäng käis meie jaoks liiga kiirelt,» tõdes ka peatreener Martin Reim.

«Kui mängutempo tõuseb ja vastase pressing on kiirem-agressiivsem, muutub ka tehnika aina tähtsamaks. Meil on palju mängijaid Skandinaavia ja Eesti liigadest, kus sellist jalgpalli ei näe. Ma arvan, et see oli neile meeldiv šokk, et äratada üles ja tuletada meelde, kui kiiresti jalgpalli mängitakse. Nautisin näiteks vastaste number seitsme mängu,» kiitis Reim keskväljal tegutsenud Gruusia kaptenit Jaba Kankavat. «Ta tegi mida tahtis, see oli tase, mille poole peaks püüdlema.»

Kuidas aga kohtumised Armeenia ja Gruusiaga üldplaanis kokku võtta? «Teadsime juba enne mängu, et võib olla raske, aga see on koht, kus selliseid proovimisi tuleb teha. Täna ei vedanud välja,» tõdes Reim. «Raske oli ka poolkaitses ja kaitses. Kui mängime võõrsil seda tüüpi vastastega, kes on kiired, tehnilised ja ründavad, peadki kaitses väga palju tööd tegema.»

Reimi sõnul prooviti näha, mis kaasneb sellega, kui Eesti oma mängu rohkem avab. «Tahtsime aeg-ajalt vastaseid kõrgemalt pressida, aga me ei suutnud seda kollektiivselt teha. See on jällegi hea õppetund. Kahju on sellest, et me ei suutnud väravat lüüa, mõned momendid olid. Aga iga mäng annab mängijatele midagi juurde.»