Postimees Tbilisis: platsilt minema kantud Käit pääses hullemast

Sealt riietusruumi kõndis Käit lõpuks oma jalal, kuid väga aeglaselt. Mäletatavasti sai Käit hiljuti peapõrutuse ka koduklubi eest mängides. Õnneks kinnitas peatreener Martin Reim paarkümmend minutit pärast kohtumise lõppu ajakirjanike ette astudes, et Käidi seis pole väga hull. «Tal on viimasel ajal peade koksimisega probleeme olnud, aga see käib mängu juurde, kui ta julgelt mängib. Aga ta on ilusti jalgel, kõik on kontrolli all,» sõnas Reim.