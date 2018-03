Manchester City fännidele ei paku veerandfinaal Liverpooliga huvi

Liverpool Echo kirjutab, et sajad Liverpooli fännid, kes on sel hooajal käinud neljal Meistrite liiga kodumängul, ei saanud endale veerandfinaaliks piletit osta. Manchesteris toimuvaks kohtumiseks on aga jätkuvalt pileteid saada. Sealjuures pole City kordagi sel hooajal Meistrite liigas oma kodustaadionit välja müünud.