Pensionär Michael Jordan teenib jätkuvalt ulmelisi summasid

Hornets on NBA mõttes kehv meeskond. Viimase 14 aasta jooksul on play-offi jõutud vaid kolmel korral (sisse on arvestatud ka tänavune eesootav põrumine) ning Jordan pole ka edukaimatel aastatel veel näinud oma meeskonda avaringist edenemas. Ometi on USA suured pallimänguliigad meeletud rahamagnetid ja sellega kaasnev tulu on ka Jordani varakuse kasvu taga.