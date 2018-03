Eesti juurtega hokilootuse valik: Soome või Venemaa

Teatava liialdusega võib öelda, et eelmisel nädalal pääses Euroopa tugevaimas liigas KHL jääle esimene Eesti hokimees. Kuid 21-aastast Erik Embrichi ei seo Eestiga miski muu, kui et ta isa ja vend on siin sündinud ning ka ta ise võiks soovi korral ülle tõmmata meie koondise rüü.