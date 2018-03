Palja ihu näitamise keeld ajas tantsutüdrukul kopsu üle maksa

Davis vallandati, sest ta avaldas oma kinnisel Instagrami-kontol foto, kus kannab supelkostüümi. Saintsis kehtivad aga reeglid, mis keelavad tantsutüdrukutel avaldada sotsiaalmeedias fotosid, kus nad on alasti, poolalasti või aluspesus. Davise kaebuse sisu on lihtne – Saintsis kehtivad mängijatele ja tantsutüdrukutele, kes mõlemad klubi palgalised töötajad, hoopis erinevad reeglid.

Näiteks on tantsutüdrukutel keelatud mängijatega kontakti otsimine, aga vastupidist keeldu pole. Samuti ei ole tantsutüdrukutel lubatud mängijaid – mitte ainult enda meeskonna, vaid kõiki NFLi umbes 2000 mängijat – sotsiaalmeedias jälgida ja neile on pandud kohustus blokeerida kõik mängijate kontaktisoovid.

Enamgi veel. Kui tantsutüdruk satub restorani, kus meeskonna mängija juba einestab, peab neiu lahkuma. Aga kui mängija tuleb restorani, kus viibib tantsutüdruk, peab lahkuma samuti viimane. Saintsi väitel on reeglid kehtestatud üllal eesmärgil – et mängijad tantsutüdrukuid jahtides viimaseid liigselt kimbutama ei hakkaks.

Davise advokaat Sara Blackwell lõi säärase väite pihuks ja põrmuks. «Antiikne stereotüüp, et naistel tuleb enda kaitseks varjuda, pole Ameerika Ühendriikides aktsepteeritud. Eriti mitte töökohas,» märkis Blackwell.

Ajalehe New York Times teatel on ebameeldivaid juhtumeid esinenud teisteski NFLi klubides. Näiteks Oakland Raidersi, Cincinnati Bengalsi ja Tampa Bay Buccaneersi tantsutüdrukud on erinevates kohtuasjades võitnud tööandjatelt korralikke hüvitusi, sest neile kas ei makstud miinimumpalka või ei tasutud tööga seotud kulusid (meik ja riided).