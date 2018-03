Ah et miks nõnda erapoolik arvamus? Õigustatud küsimus, sest paberil on poksijad igati võrreldava tasemega. IBF ja IBO raskekaalu meistrivöö omanik, lisaks mitme tiitli valdamisega kaasneva WBA supervöö kandja Joshua on oma senise karjääri jooksul võitnud kõik 20 profimatši enne lõpukella kõlamist. Valitsev WBO maailmameister Parker on võitnud 24 matši, kuid neist «vaid» 18 nokaudiga.