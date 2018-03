Video: vigastuspausilt naasnud Duranti mäng lõppes oodatust varem

Tegemist oli Duranti viienda eemaldamisega käimasoleval hooajal. Sellel sajandil on rohkem eemaldamisi ühel hooajal saanud vaid Rasheed Wallace, kes 2000-01 hooajal patustas koguni seitsme eemaldamisega. Duranti enda eelmine rekord oli hooaja peale vaid üks eemaldamine. See on nüüd kuhjaga ületatud.