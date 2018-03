Bayerni arst: Guardiola ei hoolinud mängijate tervisest

«Tema jaoks polnud meditsiinilised küsimused tähtsad. Teda ei huvitanud mängijate taastumine ega vigastuste ravimine. See läks minu filosoofiaga vastuollu,» sõnas Müller-Wohlfahrt väljaandele ZDF, lisades, et tulemus väljakul oli mängijate tervisest tähtsam.

Arst jätkas: «Ta ülehindas ennast ning arvas, et teab kõike kõigist paremini, aga ma olin tema jaoks liiga suur. Mul oli klubis suurepärane staatus. Ta ei kannatanud seda, et olin temaga sama tähtis ning kasutas igat võimalust, et mind välja süüa.»