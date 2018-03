Narva Transi tüürimees, kes on tänu pojale valikutes vaba

Parasjagu Eesti jalgpalliliigas liidrikohta jagavat Narva Transi on tabanud kui uuestisünd. Ei, mitte seepärast, et tabelitipus asutakse – mängitud on kõigest neli vooru –, vaid klubi ladvikus toimuva tõttu. Kui aastatel 2009–2015 oli meeskonnal üheksa treenerit, siis sellele on järgnenud täielik rahu – ehkki Transi parim koht koduliigas on viies ja karikasarjas pole jõutud kolmandast ringist kaugemale.