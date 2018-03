Ott Tänak: peame rivaalidelt punkte tagasi võtma

«Oleme sel hooajal olnud konkurentsivõimelised igal teekattel. Meeskond töötab selle nimel, et oleksime töökindlad. Nüüd peame hakkama rivaalidelt punkte tagasi võtma,» sõnas Tänak Toyota kodulehekülje vahendusel. «Eelmisel aastal tundsin end Korsikal üsna hästi, seega tahame seekord tugevat tulemust. Meil oli kahepäevane testiperiood ning arvan, et liigume õiges suunas. Tundub, et auto töötab hästi,» lisas eestlane.

Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen vihjas, et Korsika ralli suhtes on neil hea tunne ja eesmärgid kõrged. «Ma arvan, et Korsika peaks meie jaoks olema hea ralli. Meie auto töötab asfaldil hästi ja meil oli hea testiperiood. Testisõitja Juho Hänninen tegi auto arendamisel head tööd ning usun, et Jari-Matti, Ott ja Esapekka tunnevad end hästi,» rääkis soomlasest tiimipealik.