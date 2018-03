Otsepilt: Euroopa suurim maadlusturniir saab avalöögi

Ühtekokku astub kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses mattidele 2100 last ja noort, kelle seas on tulevikutähti nii Eestist kui ka mujalt maailmast.

Eestlastest on võistlustules Maarja Plaser ja Viktoria Vesso, kes mõlemad saavutasid 2017. aastal Euroopa meistrivõistlustel vastavalt õpilaste ja kadettide vanuseklassides hõbemedalid.

Noormeestest on võistlustules Hans Uku Leitham (2016. EM kadettide pronks) ja Edvin Kin (kadettide MM-i 8. koht). Samuti tasub silma peal hoida Richard Karelsonil, kes on juba taset näidanud välisvõistlustel ning toonud koju mineva aasta Tallinn Open esikoha. Viimast aastat võistleb juunioride vanuseklassis tiitlivõitu jahtiv Deniss Bolunov, kes on täiskasvanute vanuseklassi kolmekordne Eesti meister ning 2014. aasta Euroopa kadettide viies mees.