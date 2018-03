Loeb vaagis enda võimalusi Korsika MM-rallil

«Raske on öelda, milleks ma Korsikal suuteline olen. Asfaldil olen olnud alati konkurentsivõimeline ning loodetavasti olen ka nüüd. Teisalt, selle aasta Korsika ralli on minu jaoks täiesti uus. Pean tutvuma iga katsega ning see ei mängi minu kasuks,» ütles Loeb.

Küll aga tõdes prantslane, et tunneb end Citroeni roolis juba päris mugavalt. «Eks see aitas kaasa, et sain Mehhiko rallil sõita. Vahet pole, et seal sõitsime kruusal. Testidel kogesin veidi alajuhitavust, kuid proovime selle mure ära lahendada.»