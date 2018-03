Manchester City tegi Evertoniga sotid selgeks juba 12 minutiga

Manchester City, kes kohtub juba kolmapäeval Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Liverpooliga, on kogunud 31 mänguga vapustavad 84 punkti. Nende edu lähima jälitaja Manchester Unitedi ees püsib 16 punktil, mis tähendab, et tiitli võivad nad kindlustada juba järgmisel nädalal. United alistas täna kodus 2:0 Swansea City. Kolmandal kohal paikneb Liverpool 66 silmaga.