Absoluutseks tšempioniks ihkav Joshua välistas USA-s poksimise

«Ma tahan kas Wilderit või Tyson Furyt! Tooge Wilder ringi ning ma kustutan tema sädeme ära,» lubas Joshua pärast matši. Küsimusele, kas ta oleks valmis võitlema ka USA-s, vastas Joshua: «Mulle see huvi ei paku. Kõik need aastad on USA-s poksitud, inimesed on maksnud palju raha, et briti poksijaid seal näha. Aga me võime poksida Londonis või Cardiffis. Mina jään siia,» ütles Joshua.