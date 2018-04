Venemaa jalgpalliliit soovitas mängijatel loobuda vesipiibust

«On väga oluline, et te püsiksite puhtad. Jalgpallurid peavad teadma, et nemad ise on kõige tarbitava eest vastutavad,» kirjutas jalgpalliliit Twitterisse, kuhu lisas soovitusliku käitumisjuhendi. Üsna tavapäraste soovituste kõrval torkab esile vesipiibust ja eksootilistest teejookidest hoidumine.

Kuu alguses väitis Venemaa koondise doktor Eduard Bezuglov, et nende koondislased on maailma puhtaimad sportlased, kuna Venemaa jalgpall on dopinguküttide kõrgendatud tähelepanu all. «Ma ei tea, kas teistel spordialadel on dopinguga praegu probleeme, kuid Venemaa jalgpall on puhas,» ütles ta.