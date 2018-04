City peatreener avaldas, kumb mäng tormilisel nädalal olulisem on

Mõlemad kohtumised on City jaoks kaalukad. Kui Meistrite liiga mängu tähtsust pole vaja üle selgitada, siis Inglismaa kõrgliigamängus Unitediga võib City endale kindlustada tänavuse hooaja meistritiitli. Tõsi, kui seda ei tehta, siis eksimisruumi on Cityl veel üksjagu, sest enne laupäevast mängu Unitediga on nende edu teisel kohal olevate rivaalide ees 16 silma.