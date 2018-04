Aprillinali või reaalsus? Tammjärv avaldas šokeeriva uudise

Minu võistlushooaeg on läbi, lõpetasin võiduka vabatehnikamaratoniga Taivalkoskis. Ühtlasi saab läbi minu 10 hooaega kestnud rahvusvaheline sportlastee. Eestis võin veel võistlema sattuda, kuid keskendun õpingutele ja valmistun peatseks pere juurdekasvuks. Tänan kõiki toetajaid ja treenereid, kes mind sel teel on aidanud! #gameover

