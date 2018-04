Jürgen Klopp: ma vaataksin kolmapäeval Liverpooli mängu

Inglismaa meeskondade duelli ajal leiab Barcelonas aset sealse meeskonna ja Roma vaheline vastasseis. Klopp vaataks pigem Liverpooli ja City kohtumist. «Kui ma peaksin valima, millist Meistrite liiga mängu ma kolmapäeval vaatan, siis vaataksin sedasamust,» rääkis Klopp Inglismaa meediale.

Teadupärast on nii Liverpool kui City üsna ründava suunitlusega meeskonnad. Ehk näeme kastist-kasti mängu? «Ma arvan, et pigem mitte. See oleneb taktikast, aga usun, et mängus läheb tuliseks. See on lahe. Mäng toimub Anfieldil, kus on alati hea atmosfäär,» kommenteeris sakslasest juhendaja.

Liverpool ja City on sel hooajal omavahel juba kaks korda kohtunud. Mõlemal korral lõppes mäng kodumeeskonna võiduga. Manchesteris 5:0, Liverpoolis 4:3. «Kas me mõtlesime enne esimest kohtumist, et kaotame 0:5? Kas me mõtlesime enne teist mängu, et võidame 4:3? Ei, aga kas me teadsime, et meil on võimalus? Jah,» meenutas Klopp varasemaid lahinguid ning vihjas, et favoriit on siiski City.