Rooba leidis õnnetus hooaja lõpus ka midagi positiivset

Vähe sellest, et vaieldamatu liider saab nüüd koondisele appi tulla, tal avaneb ka võimalus kaasa teha terve ettevalmistustsükkel. «Absoluutselt, see on väga oluline tegur. Pole ju saladus, et mu roll ja mänguaeg saab olema siiski sootuks teine kui klubis. Äärmiselt positiivne, et avaneb võimalus paar nädalat laagris koos kõigi teistega selleks etteasteks valmistuda, mitte tulla nii-öelda otse lahingusse. Ootan uut väljakutset suure põnevusega,» tõdes igal võimalusel sünnimaa esindusele appi tulev Rooba.