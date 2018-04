Neuville: Tänak on Korsika rallil mu kolme põhikonkurendi seas

«Mulle meeldivad asfaldirallid, sest minu meelest käib just seal õige võidusõit. Kui vea teed, on tagajärjed tavaliselt väga karmid. Aga samas ongi see väga põnev, sest pead sõitma äärmiselt täpselt ja läbima iga kurvi perfektselt. Kruusal võid vahel külg ees kurvi lennata, aga aga asfaldil tuleb sõita sajaprotsendilise täpsusega: seda nii pidurdamise, pööramise kui ka kõige muu puhul,» rääkis Neuville.

Konkurente loetledes märkis belglane, et Tänak on kindlasti kiire, Ogier samuti kiiremate seas ja Meeke samuti asfaldil osav. «Sain just Korsikal 2011. aastal esimese rahvusvahelise võidu, nii et sellel saarel on mu südames tähtis koht. Peamiseks komistuskiviks on siin sõitjale mõjuvad raskusjõud, mis tähendab, et ralli on füüsiliselt väga raske,» lisas Neuville.