Manchester City võib sel hooajal purustada üheksa rekordit, üks uskumatum kui teine

Tegu on Premier League'i rekorditega ehk arvestust peetakse alates 1992. aastast, mil liiga selle nime all rekonstrueeriti. Arvestades aga liigasse kuuluvate meeskondade arvu ning näiteks sedagi, et kolme punkti hakati võidu eest Inglismaal jagama alles 1981. aastal, pole City saavutustele võrdväärset võtta ka varasemast ajast.

Kokkuvõttes on Cityl nimetatud üheksast tipptulemusest hea või väga hea võimalus enda nimele saada vähemalt viis (varaseim tiitli kindlustamine, punktid, võidud, väravate vahe ja edu hooaja lõppedes). Nii kodu- kui ka võõrsilvõitude rekordi puhul on tõenäoline selle kordamine, keskmise väravatearvu tipptulemuse püüdmiseks peab veel kõvasti vaeva nägema ning võõrsil löödud väravate rekordi püstitamiseks tuleb vastastele kütta vähemalt üks kõva saun, pigem isegi kaks. Teisalt on Unitedil võimalus City rekordijahti juba laupäeval kõvasti rikkuda ning seda Manchesteri punane klubi kindlasti ka teha plaanib. Tasub arvestada, et City peab nii Unitedi-mängu eel kui järel Meistrite liigas lahingu Liverpooliga ning kindlasti on Pep Guardiola peatähelepanu just neil mängudel.