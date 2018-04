Otsepilt: Selver proovib takistada Saaremaa võidumarssi

Peatreener Urmas Tali sõnas seeria eel, et põhiturniiri võiduga tagatud koht otse poolfinaalis kulus marjaks ära. «See vahenädal tuli kasuks küll, mehed said taastuda ja oleme saanud rahulikult valmistuda,» sõnas Tali, kinnitades, et kõik mängijad on poolfinaalseeriaks rivis.

See, et Saaremaa on endast hooaja jooksul favoriidi kujundanud, mistõttu on teistel meeskondadel just nende võitmiseks eriti suur isu, on Tali jaoks loomulik. «Nii ta kipub olema, alati tahetakse favoriidist jagu saada, eks me ise oleme selle «jama» ju kokku keeranud,» sõnas juhendaja läbi huumori. «Selveri meeskonnas on nooruse uljust ja ka hullust, samas juba ka natuke kogemust. Loodan, et pakume fännidele põnevust, aga mitte ülemäära palju,» lisas Tali.