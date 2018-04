Otsepilt: kas Tartu Tammeka hea hoog jätkub ka Viljandi Tuleviku vastu?

Tammeka on nimelt kuuest senisest mängust teeninud neli võitu (Paide, Vapruse, Kalevi ja Kuressaare üle) ja kaks kaotust (Nõmme Kaljult üleminutite väravast 0:1 ja 0:3 FCI Levadiale). Seega on Tammeka seni kõik matšid tabeli tagumise poole võistkondade vastu võitnud. Tuleviku ainsad punktid on tulnud võidust Kalevi üle ja viigist Vaprusega.

Viimati mängis Tulevik Narvas sealse Transiga ja kaotas 0:2. Peatreener Marko Kristal: «Suutsime Narvas kohati üpris kenasti mängida, aga kahjuks oli Trans lihtsalt tugevam ja piisab paarist pisiveast, et tugevam meeskond oma võtaks. Laupäeval aga peaks olema täiesti meie tasemega mäng ja tahame kindlasti ilma pisemate ning suuremate vigadeta mängida ja võidu koju jätta.»

Tuleviku poolkaitsja Roger Teor: «Legendaarne Lõuna-Eesti derbi kõlab juba võimsalt, mis ütleb, et tegemist on põneva lahinguga. Tammeka on väga soliidses hoos. Laupäeval on paras aeg kodustaadionil nende ilus seeria lõpetada.»

Tartu Tammeka peatreener Kaido Koppel: «Viljandis ootab meid ees tugev vastane. Peame kõvasti tööd tegema, kui tahame sealt punktidega tagasi tulla.»